Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг

На наличие определенных послаблений и преференций для государственных банков указал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в отчете о результатах исследования банковского рынка. Это делает определенные сегменты банковских услуг монополизированными и нарушает принцип конкурентного нейтралитета, говорится в отчете.

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Существующие факты монополизации рынка

Невозможность выбора банка по конкурентным преимуществам (тарифы на услуги, уровень сервиса и т. д.) при получении определенных услуг.

Отсутствие у коммерческих банков возможности обслуживания отдельных счетов.

Предоставление банкам государственного сектора исключительного права обслуживать определенную категорию лиц.

Наличие барьеров входа на отдельные сегменты рынка банковских услуг (например, исключительно банки государственного сектора обслуживают счета для выплаты пенсий военным пенсионерам, счета участников рынка электрической энергии и еще как минимум 15 сегментов).

К чему приводит

Допущение только банков государственного сектора к оказанию отдельных банковских услуг привело к тому, что:

частные банки были ограничены в возможности предоставления услуг;

потребители не могли выбирать поставщика услуг по принципу «цена/качество».

Чем встревожен АМКУ

Анализ европейского опыта свидетельствует, что государство может вмешиваться в развитие банковских услуг в случае, если:

предоставление такой услуги на свободном рынке неэффективно;

это может способствовать стимулированию развития тех сфер, где конкуренции среди коммерческих банков недостаточно.

АМКУ считает, что, учитывая факты монополизации на отдельных сегментах рынка банковских услуг, необходимо обязательно формировать прозрачные и равные условия для развития конкуренции между банками всех форм собственности.

Поэтому существующие барьеры на рынке должны быть: