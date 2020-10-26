Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг

На наличие определенных послаблений и преференций для государственных банков указал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в отчете о результатах исследования банковского рынка. Это делает определенные сегменты банковских услуг монополизированными и нарушает принцип конкурентного нейтралитета, говорится в отчете.

Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг
Фото: unn.com.ua

Существующие факты монополизации рынка

  • Невозможность выбора банка по конкурентным преимуществам (тарифы на услуги, уровень сервиса и т. д.) при получении определенных услуг.
  • Отсутствие у коммерческих банков возможности обслуживания отдельных счетов.
  • Предоставление банкам государственного сектора исключительного права обслуживать определенную категорию лиц.
  • Наличие барьеров входа на отдельные сегменты рынка банковских услуг (например, исключительно банки государственного сектора обслуживают счета для выплаты пенсий военным пенсионерам, счета участников рынка электрической энергии и еще как минимум 15 сегментов).

К чему приводит

Допущение только банков государственного сектора к оказанию отдельных банковских услуг привело к тому, что:

  • частные банки были ограничены в возможности предоставления услуг;
  • потребители не могли выбирать поставщика услуг по принципу «цена/качество».

Чем встревожен АМКУ

Анализ европейского опыта свидетельствует, что государство может вмешиваться в развитие банковских услуг в случае, если:

  • предоставление такой услуги на свободном рынке неэффективно;
  • это может способствовать стимулированию развития тех сфер, где конкуренции среди коммерческих банков недостаточно.

АМКУ считает, что, учитывая факты монополизации на отдельных сегментах рынка банковских услуг, необходимо обязательно формировать прозрачные и равные условия для развития конкуренции между банками всех форм собственности.

Поэтому существующие барьеры на рынке должны быть:

  • критически пересмотрены с позиций целесообразности их сохранения или устранения с учетом системной важности того или иного банка;
  • рассмотрены Кабинетом Министров в плане отмены исключительных прав государственных банков на обслуживание определенных секторов экономики, в которых не концентрируются существенные риски;
  • пересмотрены с точки зрения внедрения конкурентных механизмов отбора банков для обслуживания секторов экономики, где существуют существенные риски.

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