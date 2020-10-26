Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг
На наличие определенных послаблений и преференций для государственных банков указал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в отчете о результатах исследования банковского рынка. Это делает определенные сегменты банковских услуг монополизированными и нарушает принцип конкурентного нейтралитета, говорится в отчете.
Существующие факты монополизации рынка
- Невозможность выбора банка по конкурентным преимуществам (тарифы на услуги, уровень сервиса и т. д.) при получении определенных услуг.
- Отсутствие у коммерческих банков возможности обслуживания отдельных счетов.
- Предоставление банкам государственного сектора исключительного права обслуживать определенную категорию лиц.
- Наличие барьеров входа на отдельные сегменты рынка банковских услуг (например, исключительно банки государственного сектора обслуживают счета для выплаты пенсий военным пенсионерам, счета участников рынка электрической энергии и еще как минимум 15 сегментов).
К чему приводит
Допущение только банков государственного сектора к оказанию отдельных банковских услуг привело к тому, что:
- частные банки были ограничены в возможности предоставления услуг;
- потребители не могли выбирать поставщика услуг по принципу «цена/качество».
Чем встревожен АМКУ
Анализ европейского опыта свидетельствует, что государство может вмешиваться в развитие банковских услуг в случае, если:
- предоставление такой услуги на свободном рынке неэффективно;
- это может способствовать стимулированию развития тех сфер, где конкуренции среди коммерческих банков недостаточно.
АМКУ считает, что, учитывая факты монополизации на отдельных сегментах рынка банковских услуг, необходимо обязательно формировать прозрачные и равные условия для развития конкуренции между банками всех форм собственности.
Поэтому существующие барьеры на рынке должны быть:
- критически пересмотрены с позиций целесообразности их сохранения или устранения с учетом системной важности того или иного банка;
- рассмотрены Кабинетом Министров в плане отмены исключительных прав государственных банков на обслуживание определенных секторов экономики, в которых не концентрируются существенные риски;
- пересмотрены с точки зрения внедрения конкурентных механизмов отбора банков для обслуживания секторов экономики, где существуют существенные риски.