Fitch указало на слабую доходность одного из украинских госбанков

Государственный Ощадбанк по итогам трех кварталов 2020 года задекларировал прибыль 4,74 млрд грн, в том числе результат переоценки — 3,62 млрд грн. Речь идет, прежде всего, о переоценке ОВГЗ-портфеля вследствие ослабления курса гривны, пишет издание Finbalance.

Fitch указало на слабую доходность одного из украинских госбанков
Фото: vchasnoua.com

Что говорят эксперты

На слабую основную доходность Ощадбанка, без учета эффекта от переоценки ценных бумаг и валюты, недавно указало агентство Fitch, подтвердив рейтинги четырех госбанков на уровне «В» со стабильным прогнозом.

«В этом контексте обратим внимание, что положительное сальдо движения денежных средств Ощадбанка от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах за первое полугодие составило всего 183,2 млн грн. Однако это лучше, чем «минус» 249,6 млн грн, который был за первое полугодие 2019», — пишет Finbalance.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в Ощадбанке. Вместе с тем, он отметил, что для этого «еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка».

Ранее сообщалось

  • Совет по финансовой стабильности 2 сентября согласовал план вхождения Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.
  • Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходной период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов.

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