Fitch указало на слабую доходность одного из украинских госбанков

Государственный Ощадбанк по итогам трех кварталов 2020 года задекларировал прибыль 4,74 млрд грн, в том числе результат переоценки — 3,62 млрд грн. Речь идет, прежде всего, о переоценке ОВГЗ-портфеля вследствие ослабления курса гривны, пишет издание Finbalance.

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Что говорят эксперты

На слабую основную доходность Ощадбанка, без учета эффекта от переоценки ценных бумаг и валюты, недавно указало агентство Fitch, подтвердив рейтинги четырех госбанков на уровне «В» со стабильным прогнозом.

«В этом контексте обратим внимание, что положительное сальдо движения денежных средств Ощадбанка от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах за первое полугодие составило всего 183,2 млн грн. Однако это лучше, чем «минус» 249,6 млн грн, который был за первое полугодие 2019», — пишет Finbalance.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в Ощадбанке. Вместе с тем, он отметил, что для этого «еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка».

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