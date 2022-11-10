Націоналізація "Укрнафти" та "Укртатнафти": два держпідприємства отримали одного керівника

Обидві компанії очолив Сергій Корецький.

Націоналізація
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Керівником двох підприємств, які днями були націоналізовані – "Укрнафти" та "Укртатнафти", - став Сергій Корецький. Зміни до реєстраційної інформації компаній були внесені 9 та 10 листопада. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відомо, що до жовтня 2018 року Корецький обіймав посаду гендиректора WOG, однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Потім почав розвивати власний бізнес.

"Укрнафта"

Донедавна "Укрнафту" очолював Олег Гез. Станом на 1 січня 2022 року податковий борг компанії становив майже 2,9 млрд. грн. Останні фінансові дані – за 2020 рік. Доходи компанії перевищили 35,5 млрд. грн. Чистий прибуток – майже 4,3 млрд. грн.

"Укртатнафта"

Головою "Укртатнафти" до вчорашнього дня був Павло Овчаренко. Дохід цієї компанії за 2020 рік становив 34,3 млрд грн. Чистий прибуток – 42,3 млн грн.


Олена Середа, ZN.ua





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