Обвал рынка облигаций. Самый успешный инвестор дал прогноз
Обвал рынка облигаций может произойти до или после выборов президента США. Такой прогноз дала основатель Saba Capital, которая стала самой успешной управляющей компанией этого года, заработав 80% прибыли, пишет Рrofinance.
«Никогда за свою 22-летнюю карьеру я не видел такого расхождения между благодушным долговым рынком и нервным рынком акций», — сообщил основатель Saba Capital ($3.3 млрд под управлением) Боаз Вайнштейн, чей флагманский фонд в этом году заработал 80%, что оказалось лучшей доходностью среди всех хедж-фондов, отслеживаемых HSBC. — «Это может привести к невероятному движению до или после 3 ноября».
График отражает динамику индекса волатильности рынка акций США VIX (белым), а также динамику индекса кредитных дефолтных свопов CDX (голубым)
Что говорит эксперт
Эксперт отмечает, что индекс волатильности VIX упорно отказывается снижаться и в настоящий момент в два раза превышает докризисные уровни, что говорит о нервных настроениях на рынке акций.
А долговой рынок тем временем демонстрирует удивительное благодушие: бенчмарковый индекс кредитных дефолтных свопов CDX уже почти вернулся к уровням начала года.
Боаз Вайнштейн не делает ставок на акции и облигации, исходя из фундаментальных показателей, вроде денежного потока или динамики прибыли компании. Вместо этого он интересуется относительными показателями финансовых активов, пытаясь найти те из них, которые по каким-то причинам сильно оторвались от аналогов. Затем он делает ставку на выравнивание подобных дисбалансов.
Именно поэтому он указывает на расхождение между VIX и CDX, которые годами двигались в тандеме, после чего в августе VIX начал расти, а CDX продолжил снижаться.
Повышенный уровень ожидаемой волатильности на рынке акций легко объясним, учитывая неопределенность относительно исхода выборов в США, дальнейшей динамики пандемии коронавируса, а также перспектив экономического восстановления. А вот спокойствие на долговом рынке выглядит неестественным, принимая во внимание низкие ставки и рост числа дефолтов.
Прогноз
Эксперт сообщил, что ставит на снижение некоторых облигаций, однако отказался сказать что-либо более конкретное.
По его словам, он ждет резкого падения долгового рынка, которое будет спровоцировано не тем, что ФРС отступит, а какими-то другими событиями. Например, вторая волна сovid-19 окажется намного хуже, чем думают люди, а результаты выборов президента США будут оспорены.
Все это — «известные неизвестные», но могут найтись и «неизвестные неизвестные», которые так же серьезно повлияют на рынок, заключил инвестор.