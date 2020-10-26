Обвал рынка облигаций. Самый успешный инвестор дал прогноз

Обвал рынка облигаций может произойти до или после выборов президента США . Такой прогноз дала основатель Saba Capital, которая стала самой успешной управляющей компанией этого года, заработав 80% прибыли, пишет Рrofinance.

Фото: cbt.center

«Никогда за свою 22-летнюю карьеру я не видел такого расхождения между благодушным долговым рынком и нервным рынком акций», — сообщил основатель Saba Capital ($3.3 млрд под управлением) Боаз Вайнштейн, чей флагманский фонд в этом году заработал 80%, что оказалось лучшей доходностью среди всех хедж-фондов, отслеживаемых HSBC. — «Это может привести к невероятному движению до или после 3 ноября».

График отражает динамику индекса волатильности рынка акций США VIX (белым), а также динамику индекса кредитных дефолтных свопов CDX (голубым)

Что говорит эксперт

Эксперт отмечает, что индекс волатильности VIX упорно отказывается снижаться и в настоящий момент в два раза превышает докризисные уровни, что говорит о нервных настроениях на рынке акций.

А долговой рынок тем временем демонстрирует удивительное благодушие: бенчмарковый индекс кредитных дефолтных свопов CDX уже почти вернулся к уровням начала года.

Боаз Вайнштейн не делает ставок на акции и облигации, исходя из фундаментальных показателей, вроде денежного потока или динамики прибыли компании. Вместо этого он интересуется относительными показателями финансовых активов, пытаясь найти те из них, которые по каким-то причинам сильно оторвались от аналогов. Затем он делает ставку на выравнивание подобных дисбалансов.

Именно поэтому он указывает на расхождение между VIX и CDX, которые годами двигались в тандеме, после чего в августе VIX начал расти, а CDX продолжил снижаться.

Повышенный уровень ожидаемой волатильности на рынке акций легко объясним, учитывая неопределенность относительно исхода выборов в США , дальнейшей динамики пандемии коронавируса, а также перспектив экономического восстановления. А вот спокойствие на долговом рынке выглядит неестественным, принимая во внимание низкие ставки и рост числа дефолтов.

Прогноз

Эксперт сообщил, что ставит на снижение некоторых облигаций, однако отказался сказать что-либо более конкретное.

По его словам, он ждет резкого падения долгового рынка, которое будет спровоцировано не тем, что ФРС отступит, а какими-то другими событиями. Например, вторая волна сovid-19 окажется намного хуже, чем думают люди, а результаты выборов президента США будут оспорены.

Все это — «известные неизвестные», но могут найтись и «неизвестные неизвестные», которые так же серьезно повлияют на рынок, заключил инвестор.