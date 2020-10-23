Решение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октября

Киевский апелляционный суд на неделю перенес рассмотрение вопроса о том, чтобы приостановить решение суда о выплате Приватбанком компаниям Суркисов $350 млн. Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе банка.

Решение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октября
Фото: 5.ua

Итог вчерашнего суда

Киевский апелляционный суд 29 октября рассмотрит вопрос о приостановлении действия определения судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве государственного Приватбанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

В банке сообщили, что суд отложил начавшееся 22 октября рассмотрение апелляционной жалобы банка на соответствующее определение судьи Вовка. На следующем заседании суд будет рассматривать только вопрос приостановления этого определения.

По словам представителя банка, суд перенес заседание из-за необходимости получения заверенного решения Верховного суда, которым последний остановил действие постановления об обеспечении от 2017 года.

Предыстория

  • 2 сентября суд удовлетворил иск компаний Суркисов к Приватбанку на $350 млн. Иск рассматривал судья Сергей Вовк, несмотря на жалобы Приватбанка. В государственном банке заявили, что связанные с Суркисами оффшорные компании прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу Вовка.
  • Тогда министр юстиции Денис Малюська заявил, что решение о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов противоречит сути иска.

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