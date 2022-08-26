Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500

Ціна газу на європейському ринку 26 серпня знову різко зросла до більш ніж $3200 за одну тисячу кубометрів. Цим вона оновила нові максимуми за п'ять місяців.

Ціна найближчого - вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах сьогодні на біржі ICE Futures торгувалась по $3456 за тисячу кубометрів.

Ціна з початку серпня на TTF в середньому становила $2230, у липні газ коштував в середньому $1764 за тисячу кубометрів. Максимальну ціну в Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс давали $3898.

Ціни ростуть в тому числі і на повідомленнях про тимчасову зупинку «Північного потоку».