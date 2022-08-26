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2022-08-26
Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500
Газовий шантаж РФ продовжує спрацьовувати
Ціна газу на європейському ринку 26 серпня знову різко зросла до більш ніж $3200 за одну тисячу кубометрів. Цим вона оновила нові максимуми за п'ять місяців.
Ціна найближчого - вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах сьогодні
Ціна з початку серпня на TTF в середньому становила $2230, у липні газ коштував в середньому $1764 за тисячу кубометрів. Максимальну ціну в Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс давали $3898.
Ціни ростуть в тому числі і на повідомленнях про тимчасову зупинку «Північного потоку».
Артем Руденко, ZN.ua