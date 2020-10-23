АМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa

В Комитете решили, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

АМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa
Фото: novus.zakaz.ua

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на приобретение компанией "UAB CONSUL TRADE HOUSE" (группа NOVUS) доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" в компании "REWE INTERNATIONAL AG" (Група REWE) в размере 100%.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"При рассмотрении заявления на концентрацию АМКУ установлено, что компании проводят одновременную хозяйственную деятельность только на следующих рынках: розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) - в пределах Киева, Борисполя и Ирпеня, предоставление в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Совокупные доли участников концентрации на этих рынках по результатам 2018-го и первого полугодия 2020 года распределялись следующим образом:

  • 10-15% на рынках розничной торговли продовольственными товарами (наибольшая совокупная доля не достигает 17% в Ирпене по результатам 2019 года);
  • менее 5% на рынках розничной торговли непродовольственными товарами;
  • менее 5% на рынке предоставления в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю.

"Учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках незначительны, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому дал соответствующее разрешение", - отметили в Комитете.

Напомним, в 2015 году АМКУ принял решение относительно картельного сговора крупнейших супермаркетов, обнаруженного еще в 2013 году, а касался он вообще событий 2010-2011 годов.

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