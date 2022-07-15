Мережа супермаркетів Novus знайшла заміну херсонським кавунам

В українських супермаркетах вже продаються кавуни, але цього року ритейлери змушені імпортувати ягоди та фрукти, адже війна позбавила українців врожаю з південних регіонів України. Керівництво мережі Novus розповіло своїм покупцям, які ягоди з'явилися на їхніх прилавках.

Повідомляється, що кавуни цього року закупають переважно з Румунії та Болгарії, які щорічно експортують ягоди по всьому світу. Звідти привозять й інші овочі та фрукти, які продаються у магазинах та на базарах. Кавуни везуть і з Єгипту, Туреччини і Греції, по мірі того, як дозріває врожай.

"Сьогодні, тимчасово втративши південь України, втративши постачальників та постачання звідти, ми продовжили сезон імпортних овочів та фруктів на наших полицях", – розповів операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Таким чином, покупців заспокоїли, що без кавунів вони не залишаться, попри те, що херсонських кавунів цього року на українських прилавках не буде.

Ціни на баштанні пока що "кусаються", але сезон лише розпочався. У мережі супермаркетів Novus кавуни пропонують по 27,89 грн за кг, тоді як ще два дні тому кавуни продавали по 35,99 грн за кілограм. Сезон тільки розпочинається, тож варто чекати на зниження цін. Хоча дешевими імпортні кавуни не будуть.

Раніше повідомлялося, що у липні малину та лохину продають на базарах по рекордно високій ціні.