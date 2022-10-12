Графік роботи супермаркетів "Сільпо" та "Ашан" під час віялових відключень електроенергії

Великі українські супермаркети через відключення електрики змушені закривати деякі магазини. У мережах "Ашан" та "Сільпо" повідомили свій графік роботи на період, коли очікуються тимчасові перебої зі світлом.

Так, після ракетних атак 10 та 11 жовтня працює 85% магазинів мережі "Сільпо". Через знеструмлення закриті магазини у Львові та Харкові, а також у Лозовій, Полтаві та Миргороді.

У "Сільпо" уточнили, що у Києві та Дніпрі працює 90% магазинів, у Запоріжжі відкрито всі супермаркети, крім магазинів у ТЦ "Амстор".

Покупцям повідомили, що на сьогоднішній день запаси всіх категорій продуктів є достатніми в самих магазинах і на складах. Доставка також здійснюватиметься, тому хвилюватися українцям не потрібно.

Також покупцям у "Сільпо" продовжують видавати готівку на касах. Максимальна сума в одному чеку – 6000 грн.

Мережа супермаркетів "Ашан" після потужної ракетної атаки по всій Україні 10 жовтня закрилася. Проте вже 11 жовтня частина крамниць відкрилася. Графік роботи для кожного магазину відрізняється, про що клієнтам повідомили на сторінці Facebook.

Більшість магазинів "Ашан" працюють з обіду, починаючи з 14:00. Частина супермаркетів у столиці досі знеструмлена та закрита.

Раніше повідомлялося, що українські супермаркети оновили ціни на гречку, цукор та борошно.