WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США

Американські санкції забороняють імпорт російської нафти і нафтопродуктів, але компанія «Лукойл» знайшла спосіб зробити своє пальне офіційно неросійською, інформує ZN.ua.

WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США
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В кінці травня, через три місяці після того, як США запровадили санкції проти російської нафти, бензин, зроблений з цієї нафти без проблем доставили в портовий термінал в Нью-Джерсі. Звідси його доставили на численні заправки по всьому американському східному узбережжю.

Цей бензин прибув в США з Італії, де його виготовили на нафтопереробному заводі, який належить російському нафтовому гіганту «Лукойл». Як повідомляє Wall Street Journal, це стало можливо завдяки лазівці в амереканських санкціях, яка дозволяє імпортувати в США нафтопродукти, навіть якщо вони виготовлені з забороненої російської сировини. Журналісти видання проаналізували численні портові документи, накладні, а також супутникові знімки, щоб з’ясувати, як Росія продає свої нафтопродукти в США, не порушуючи при цьому санкції.

«Лукойл» - друга найбільша нафтогазова компанія Росії. Їй належить нафтопереробний завод Isab, розташований в італійському місті Сіракузи на Сицилії. 93% нафти, яку тут переробляють, постачається з Росії. Решта надходить з Казахстану. Але нафтопродукти, виготовлені з цієї нафти, вже вважаються італійськими.


Лесь Димань, ZN.ua





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