WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США
Американські санкції забороняють імпорт російської нафти і нафтопродуктів, але компанія «Лукойл» знайшла спосіб зробити своє пальне офіційно неросійською, інформує
В кінці травня, через три місяці після того, як США запровадили санкції проти російської нафти, бензин, зроблений з цієї нафти без проблем доставили в портовий термінал в Нью-Джерсі. Звідси його доставили на численні заправки по всьому американському східному узбережжю.
Цей бензин прибув в США з Італії, де його виготовили на нафтопереробному заводі, який належить російському нафтовому гіганту «Лукойл». Як повідомляє
«Лукойл» - друга найбільша нафтогазова компанія Росії. Їй належить нафтопереробний завод Isab, розташований в італійському місті Сіракузи на Сицилії. 93% нафти, яку тут переробляють, постачається з Росії. Решта надходить з Казахстану. Але нафтопродукти, виготовлені з цієї нафти, вже вважаються італійськими.