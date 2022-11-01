WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США

В кінці травня, через три місяці після того, як США запровадили санкції проти російської нафти, бензин, зроблений з цієї нафти без проблем доставили в портовий термінал в Нью-Джерсі. Звідси його доставили на численні заправки по всьому американському східному узбережжю.

Цей бензин прибув в США з Італії, де його виготовили на нафтопереробному заводі, який належить російському нафтовому гіганту «Лукойл». Як повідомляє Wall Street Journa l, це стало можливо завдяки лазівці в амереканських санкціях, яка дозволяє імпортувати в США нафтопродукти, навіть якщо вони виготовлені з забороненої російської сировини. Журналісти видання проаналізували численні портові документи, накладні, а також супутникові знімки, щоб з’ясувати, як Росія продає свої нафтопродукти в США , не порушуючи при цьому санкції.

«Лукойл» - друга найбільша нафтогазова компанія Росії. Їй належить нафтопереробний завод Isab, розташований в італійському місті Сіракузи на Сицилії. 93% нафти, яку тут переробляють, постачається з Росії. Решта надходить з Казахстану. Але нафтопродукти, виготовлені з цієї нафти, вже вважаються італійськими.