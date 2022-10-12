Нацбанк попередив про заміну банкнот у обігу

Мова йде про банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразку, інформує ZN.ua.

Починаючи з січня 2023 року Нацбанк розпочне поступово вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління (зразків 2003 – 2007 років). Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що в обіг при цьому надійдуть оновлені грошові знаки: обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року; банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Банки України не видаватимуть із кас такі банкноти, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

«Велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків. Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян», — зазначили в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





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