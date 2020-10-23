Потребители стали в ЕС обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

Потребители стали в ЕС обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., новая вспышка случаев заболеваний COVID-19 в Европе вызывает растущую озабоченность у покупателей стали.

Участники рынка либо откладывают свои покупки, либо увеличивают их, в зависимости от своих взглядов и настроений. Позиции все больше расходятся. Неопределенность в отношении будущего спроса, особенно в последние два месяца 2020 года, вызывает разногласия по поводу будущего направления цен в европейском сталелитейном секторе.

Некоторые клиенты разместили свои требования к закупкам на последний квартал 2020 года. В отличие от них, другие покупатели заказывают только небольшие партии, поскольку ожидают снижения цен в ближайшие месяцы. Существуют сомнения относительно того, является ли недавнее увеличение объемов продаж комбината результатом роста реального потребления или снижения отложенного спроса после сокращения запасов из-за коронавируса.

Началась паника, поскольку многочисленные сервисные центры пополняют запасы из-за растущего дефицита в сталелитейном секторе Европы. Это особенно верно в отношении горячеоцинкованной продукции, где, как говорят, заводы ориентируют свое производство на своих клиентов из автомобильной промышленности, к большому разочарованию покупателей в других сегментах конечных потребителей.

По имеющимся данным, несколько местных сталелитейных компаний полностью згружены заказами до марта 2021 года. Тем не менее, возобновление работы производственных мощностей в четвертом квартале должно помочь снизить некоторые проблемы с поставками к концу этого года.

Существует возможность снижения затрат на сырье в краткосрочной перспективе. Быстро растущий спрос в Китае, основная причина роста стоимости железной руды, в последнее время замедлился. По оценкам, в сентябре Китай оставался чистым импортером стали, включая торговлю полуфабрикатами. Тем не менее, есть сообщения о том, что в октябре ситуация изменилась, поскольку спрос в стране снизился. Это, вероятно, окажет влияние на мировые рынки стали в ближайшие месяцы.

Европейский рынок стали может кардинально измениться, если к концу 2020 года ограничения, связанные с COVID-19, будут усилены. Эскалация пандемии коронавируса в сочетании с повторным введением мер по ограничению распространения болезни может ограничить восстановление экономики во многих странах. Страны ЕС. Тем не менее, ожидается, что местные предприятия останутся твердыми в своей ценовой политике. Ожидается, что в ближайшем будущем вероятность отрицательного движения цен будет ограничена.



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