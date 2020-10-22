GFG Alliance замахнулась на производство 1 млн тонн алюминия

Британская промышленная группа GFG Alliance планирует в ближайшие два года увеличить свои мощности по производству алюминия до 1 млн. т в год посредством поглощений. Об этом заявил генеральный директор группы Санджив Гупта.

В настоящее время компания может ежегодно производить немногим менее 600 тыс. т алюминиевой продукции. За последние годы она приобрела алюминиевые заводы Dunkirk во Франции и Lochaber в Великобритании, а также бельгийское предприятие по выпуску алюминиевого листового проката Duffel.



По словам Санджива Гупты, его интересы в алюминиевой отрасли находятся в Европе. Как считает глава GFG Alliance, потребление алюминия в регионе будет стремительно увеличиваться по мере расширения производства электромобилей.



Как заявил Санджив Гупта, за последние 15 лет потребление алюминия в ЕС выросло на 7%, но производство упало на 20%. Европейские страны, по его словам, увеличивают импорт алюминия из Китая, где заводы используют электроэнергию, выработанную на угольных энергоблоках. В то же время, GFG Alliance стремится получать металл, используя только возобновляемую энергию.



Кроме того, Санджив Гупта заявил, что его компания по-прежнему заинтересована в выкупе у американской Alcoa проблемного алюминиевого завода San Ciprian в Испании , хотя сделка по его приобретению, ожидавшаяся в сентябре текущего года, так и не была заключена.



