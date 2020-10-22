Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше

По состоянию на конец сентября в Польше было зарегистрировано 689 тыс. иностранцев, которые платят налоги в стране, из них 75% (507 тыс.) — граждане Украины. Об этом сообщила председатель Управлении социального страхования (ZUS) Гертруда Усцинска, передает Укринформ.

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Количество плательщиков выросло

Как сообщила председатель ZUS, количество налогоплательщиков среди иностранцев в Польше по сравнению с августом выросло на 31 тыс., что является уникальным показателем в истории ведомства.

Количество зарегистрированных налогоплательщиков среди иностранцев в Польше по состоянию на сегодня на 19 тыс. больше, чем было до коронакризиса в феврале этого года.

Усцинская отметила, что с начала локдауна в марте количество иностранцев в ZUS снизилось на 10%, но после открытия польской границы для иностранных работников их число начало снова увеличиваться.

Кто еще платит налоги в Польше

По словам председателя ZUS, среди зарегистрированных в ZUS Польши — больше всего украинцев (507 тыс.), белорусов (46,2 тыс.) и грузин (11,1 тыс.).

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