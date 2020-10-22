PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту

Компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке. Об этом пишет РБК.

Фото: anti-malware.ru

Что известно о поддержке

Плата за хранение криптовалюты PayPal взиматься не будет, а до 31 декабря 2020 года система не намерена брать и комиссию при покупке или продаже криптовалюты.

Кроме того, в 2021 году в приложении появится возможность расплачиваться цифровыми активами в 26 млн торговых точек, говорится в сообщении платежной системы.

Кому станет доступна

На первом этапе совершать операции с криптовалютой в системе PayPal смогут только пользователи из США , данная функция появится в течение нескольких недель.

В первой половине 2021 года компания планирует выйти на международный рынок, добавив возможность работы с цифровыми валютами в платежной системе Venmo.

Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление новой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. Также он отметил, что это обновление поможет подготовить платежную систему к возможной работе с цифровыми валютами, выпущенными государствами и корпорациями.

«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую в этом роль может сыграть PayPal», — сказал Шульман.

Предыстория

В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.

сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами. Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

О запуске сервиса криптовалютного трейдинга PayPal может быть объявлено уже на текущей неделе, говорят источники Coindesk.