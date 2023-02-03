Єврокомісія надасть на відбудову України мільярд євро

Кошти нададуть на повоєнну відбудову.

Єврокомісія надасть на відбудову України мільярд євро
© Ursula von der Leyen/Twitter

Єврокомісія виділить на повоєнну відбудову України один мільярд євро в рамках програми "Швидкого відновлення". Про це за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві 3 лютого повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, кошти надаватимуться в першу чергу на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та соціальних об'єктів - шкіл, лікарень.

"Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд з "Швидкого відновлення" буде наданий… Тож робота може початись негайно", - сказала фон дер Ляєн.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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