Японія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення України

Японський уряд офіційно підтвердив намір надати Україні близько 170 мільйонів доларів грантової фінансової допомоги на екстрене відновлення, у тому числі критичної інфраструктури, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook .

Згідно з угодою, яку підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков і старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада, кошти мають спрямувати на невідкладне покращення:

обладнання для розмінування;

транспортного обслуговування;

енергообладнання й управління відходами від руйнувань;

водопостачання та водовідведення;

медичного й освітнього устаткування;

підтримки аграрного сектору.

Як зазначається, домовленістю між Україною та Японію передбачені й інструменти нагляду за прозорістю й ефективністю використання виділених грошей.