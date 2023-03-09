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2023-03-09
Японія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення України
Відповідна угода передбачає контроль за прозорістю та ефективністю використання коштів, інформує
© unsplash/gronemo
Японський уряд офіційно підтвердив намір надати Україні близько 170 мільйонів доларів грантової фінансової допомоги на екстрене відновлення, у тому числі критичної інфраструктури, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у
Згідно з угодою, яку підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков і старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада, кошти мають спрямувати на невідкладне покращення:
- обладнання для розмінування;
- транспортного обслуговування;
- енергообладнання й управління відходами від руйнувань;
- водопостачання та водовідведення;
- медичного й освітнього устаткування;
- підтримки аграрного сектору.
Як зазначається, домовленістю між Україною та Японію передбачені й інструменти нагляду за прозорістю й ефективністю використання виділених грошей.
Максим Царук, ZN.ua