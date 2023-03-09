Японія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення України

Відповідна угода передбачає контроль за прозорістю та ефективністю використання коштів, інформує ZN.ua.

Японія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення України
© unsplash/gronemo

Японський уряд офіційно підтвердив намір надати Україні близько 170 мільйонів доларів грантової фінансової допомоги на екстрене відновлення, у тому числі критичної інфраструктури, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

Згідно з угодою, яку підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков і старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада, кошти мають спрямувати на невідкладне покращення:

  • обладнання для розмінування;
  • транспортного обслуговування;
  • енергообладнання й управління відходами від руйнувань;
  • водопостачання та водовідведення;
  • медичного й освітнього устаткування;
  • підтримки аграрного сектору.

Як зазначається, домовленістю між Україною та Японію передбачені й інструменти нагляду за прозорістю й ефективністю використання виділених грошей.


Максим Царук, ZN.ua





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