Нафтогаз решили частично приватизировать

Нафтогаз решили частично приватизировать

Кабинет министров утвердил политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" было принято на заседании правительства в среду, 21 октября, по процедуре без обсуждения.

"В дальнейшей трансформации компания обеспечит подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций компании на одной из ведущих фондовых бирж, что позволит государству получить показатель стоимости бизнеса и цену акций", – сказано в документе.

Согласно утвержденной политике собственности, целью сохранения компании в собственности государства определено обеспечения поставок природного газа потребителям Украины, достижение страной энергетической независимости, завершение реформы рынка природного газа, эффективное представительство и защита интересов страны на внутреннем и международных рынках, а также добыча и транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов.

При достижении установленных целей компания должна учитывать зависимость населения от субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на газ, а также высокий риск неплатежей среди участников рынка газа.

Кроме того, постановлением Кабмина набсовету "Нафтогаза" поручено в трехмесячный срок подать на утверждение Кабмина стратегию компании.

В такой же срок Минэкономики должно разработать и внести на рассмотрение правительства ключевые показатели эффективности деятельности набсовета "Нафтогаза".

Как сообщалось, в апреле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его новом контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

В середине февраля 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По словам А.Коболева, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытковСМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков
В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондовВ Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов
В "Нафтогазе" отреагировали на расширение США санкций против "Северного потока-2"В "Нафтогазе" отреагировали на расширение США санкций против "Северного потока-2"
"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ
Аудит "Нафтогаза" показал 75,5 млрд гривень потерь для бюджета - СМИАудит "Нафтогаза" показал 75,5 млрд гривень потерь для бюджета - СМИ
"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах
В Нафтогазе ответили на обвинения аудиторовВ Нафтогазе ответили на обвинения аудиторов
В Бразилии решили запустить еще одну доменную печьВ Бразилии решили запустить еще одну доменную печь
В ближайшие годы убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард — МинфинВ ближайшие годы убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард — Минфин
Chevron разрешили купить конкурента за 5 млрд долл.Chevron разрешили купить конкурента за 5 млрд долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости