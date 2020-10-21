СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков

Учитывая общественный резонанс после публикации отдельных выводов аудита НАК "Нафтогаз Украины", показавшего 7,55 млрд гривен потерь для бюджета, ЭП опубликовала все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

В статье "Тот самый секретный аудит "Нафтогаза": выводы аудиторов и возражения НАК. Документы" отмечается, что 6 октября ЭП опубликовала материал о финансовых нарушениях и недостатках в работе "Нафтогаза", обнаруженных Госаудитслужбой во время ревизии за период с октября 2018 года по конец декабря 2019 года.

В частности, издание публикует копию акта ревизии "Нафтогаза", а также возражения компании на выявленные Госаудитслужбой нарушения.

В тот же день аудиторы опровергли приведенную в статье информацию, не сообщив, что именно они отрицают. Позже результаты проверки прокомментировали руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев и финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Реакция менеджмента госкомпании сводилась к обвинениям аудиторов в "непонимании стандартов отчетности" и разговорам об информационных атаках на "Нафтогаз". Сообщение о многомиллиардных потерях бюджета топ-менеджеры НАК назвали "абсолютно искусственными".

Впоследствии в распоряжение издания попали два письма Госаудитслужбы. Первый - премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором аудиторы сообщают о выявленных нарушениях. Второй - Главному управлению контрразведки Службы безопасности в сфере экономики. Письма к премьеру и СБУ подтверждали нарушения на 176 млрд грн и потери бюджета на 75,5 млрд грн.

Впоследствии представители госкомпании не отрицали факт существования документа, однако комментировали только отдельные пункты приведенных в аудите нарушений.