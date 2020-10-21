СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков

Недавно Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы засекретил результаты аудита.

СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков
Фото: Радио Свобода

Учитывая общественный резонанс после публикации отдельных выводов аудита НАК "Нафтогаз Украины", показавшего 7,55 млрд гривен потерь для бюджета, ЭП опубликовала все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

В статье "Тот самый секретный аудит "Нафтогаза": выводы аудиторов и возражения НАК. Документы" отмечается, что 6 октября ЭП опубликовала материал о финансовых нарушениях и недостатках в работе "Нафтогаза", обнаруженных Госаудитслужбой во время ревизии за период с октября 2018 года по конец декабря 2019 года.

В частности, издание публикует копию акта ревизии "Нафтогаза", а также возражения компании на выявленные Госаудитслужбой нарушения.

В тот же день аудиторы опровергли приведенную в статье информацию, не сообщив, что именно они отрицают. Позже результаты проверки прокомментировали руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев и финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Реакция менеджмента госкомпании сводилась к обвинениям аудиторов в "непонимании стандартов отчетности" и разговорам об информационных атаках на "Нафтогаз". Сообщение о многомиллиардных потерях бюджета топ-менеджеры НАК назвали "абсолютно искусственными".

Впоследствии в распоряжение издания попали два письма Госаудитслужбы. Первый - премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором аудиторы сообщают о выявленных нарушениях. Второй - Главному управлению контрразведки Службы безопасности в сфере экономики. Письма к премьеру и СБУ подтверждали нарушения на 176 млрд грн и потери бюджета на 75,5 млрд грн.

Впоследствии представители госкомпании не отрицали факт существования документа, однако комментировали только отдельные пункты приведенных в аудите нарушений.

За это время "Нафтогаз" дал объяснение трех аспектов, выявленных проверкой. Другие нарушения, выявленные аудиторами, в государственной компании не комментировали. Более того, недавно Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы засекретил результаты аудита.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евроЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой
Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривенГосфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен
Гениальная идея Мининфраструктуры обойдется бизнесу в 36 млрд грнГениальная идея Мининфраструктуры обойдется бизнесу в 36 млрд грн
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрдЗа 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрдГазпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.
НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябреНСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости