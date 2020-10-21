Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года

Стоимость криптовалюты достигла $12 300, за прошедшие сутки она выросла более чем на 4%. Аналитики уверены, что цена актива продолжит подниматься. Об этом пишет РБК.

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Ситуация на криптовалютном рынке

Утром 21 октября среднерыночный курс биткоина достиг $12 300, приблизившись к годовому максимуму в $12 400, установленному в конце августа. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $12 248, за прошедшие 24 часа она подорожала на 4,3%. В то же время суточная сумма сделок с активом поднялась на 44%, до $36 млн.

Что говорят аналитики

Аналитик Джош Рейджер сообщил, что с января 2018 года курс биткоина не закреплялся выше $12 000 на недельном графике.

Также Рейджер отметил, что на недельных и месячных графиках каждая последующая свеча закрывается выше предыдущей.

Криптотрейдер под ником Dave the wave добавил, что стоимость криптовалюты может достичь $20 000, однако напомнил, что после «пампа» обязательно наступит коррекция.

BTC преодолел уровни сопротивления в $11 800 и $12 000, теперь он имеет шанс для продолжения восходящего движения, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Бычий тренд сформировался с поддержкой около $11 980. Аналитик объяснил, что после преодоления зоны в $12 200 следующая цель покупателей составляет $12 500.

Нисходящая коррекция начнется в случае, если курс пробьет линию поддержки тренда, расположенную на отметке в $12 000. Затем снижение замедлится вблизи уровня в $11 880 и ключевой зоны в $11 800.