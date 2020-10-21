Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран

Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран

Канадское агентство Canada Border Services Agency (CBSA) окончательно установило демпинговые маржи и масштабы субсидирования экспорта коррозионностойкой стали из Вьетнама, ОАЭ и Турции.

Объектом расследования является углеродистая и легированная сталь с антикоррозионным покрытием в листах и рулонах толщиной до 0,168 дюймов (4,267 мм) и шириной до 72 дюймов (1828,8 мм). Из-под его действия исключен прокат с полимерным покрытием, продукция, предназначенная для автомобилестроения и аэрокосмической промышленности и некоторые другие категории.

В соответствии с результатами расследования, демпинговая маржа при поставках из Вьетнама определена в интервале от 2,3 до 71,1%, из ОАЭ — от 11,2 до 41,5% и из Турции — от 3,7 до 26,1%. В отношении турецкой компании Borcelik Sanayi Ticaret и компании Al Ghurair Iron & Steel из ОАЭ фактов поставок по демпинговым ценам не обнаружено.

Кроме того, в ходе расследование не было выявлено субсидирования экспорта коррозионностойкой стали из ОАЭ, а у всех вьетнамских компаний и турецких Atakas, Borcelik и Tatmetal объемы такого субсидирования оказались незначительными. Однако для остальных турецких производителей предлагается установить компенсационную пошлину в размере 3,6%.

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