Шевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизации

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Укргазбанк среди госбанков ближе всего к частичной приватизации. Об этом он написал в статье для Atlantic Council, передает ЭП.

Шевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизации
Фото: bankruptcy-ua.com

О чем рассказал Шевченко

«Мы уже обсуждали планы по меньшей присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи.

Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024», — отметил глава НБУ.

По его словам сейчас Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

«Соглашение уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия», — добавил Шевченко.

Он рассказал, что также ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в Ощадбанке.

Для этого, по словам Шевченко, «еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развитию бизнес-модели банка».

Кабмин утвердил стратегию реформы госбанков

3 сентября 2020 года Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации.

В начале сентября Кабмин обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Также определил специализацию каждого из госбанков:

  • Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);
  • Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;
  • Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

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