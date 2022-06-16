Евро поползло вверх: какой курс валют 16 июня

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 июня - евро подорожал на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора, информирует Апостроф .

Курс валют на 16.06.2022:

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

– 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 100 евро – 3059 грн. (30,59 за евро, +3 коп.)

100 роSSийских рублей – 51,8 грн. (5,18 за 10 рублей, +6 коп.)

100 польских злотых – 655 грн. (6,55 за злотый, -1 коп.)

Напомним, в первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что сразу привело к повышению стоимости доллара. Позже курс доллара начал стабилизироваться.