Евро поползло вверх: какой курс валют 16 июня

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 июня - евро подорожал на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора, информирует Апостроф.

Курс валют на 16.06.2022:

Напомним, в первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что сразу привело к повышению стоимости доллара. Позже курс доллара начал стабилизироваться.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем сольНашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль
Блок рекламы


Похожие новости
Доллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июняДоллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июня
Дефицит бензина в Украине: европейские операторы на волне спроса повышают ценыДефицит бензина в Украине: европейские операторы на волне спроса повышают цены
В Нидерландах начали обменивать гривну на евроВ Нидерландах начали обменивать гривну на евро
Израиль, Египет и Евросоюз подписали историческое газовое соглашениеИзраиль, Египет и Евросоюз подписали историческое газовое соглашение
Курс биткоина обвалился до $21 тысячиКурс биткоина обвалился до $21 тысячи
Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 годаКриптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года
АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 15 июняАЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 15 июня
Киев выплатил $31 миллион по выпущенным в 2018 году евробондамКиев выплатил $31 миллион по выпущенным в 2018 году евробондам
Акции криптовалютных компаний рухнули вслед за падением биткоинаАкции криптовалютных компаний рухнули вслед за падением биткоина
Гривна "замерла": какой сегодня курс валют в банках и на черном рынкеГривна "замерла": какой сегодня курс валют в банках и на черном рынке
Последние новости
Подгружаем последние новости