Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC

Комбінат, схоже, є «нагородою» чеченцям за територіальні здобутки в Україні, інформує ZN.ua.

Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC
© wikipedia.org

Активи захоплених окупантами підприємств переходять до рук наближених до лідера Чечні Рамзана Кадирова бізнесменів. Так співвласником компанії «ММК Ілліча» в тимчасово захопленому Маріуполі став 25-річний чеченський бізнесмен Валід Корчагін, якого пов?язують із родиною близького до Кадирова Сулеймана Геремеєва. Про це йдеться в розслідуванні журналістів російської служби BBC.

Металургійний комбінат ім. Ілліча належить компанії «Метінвест» українського бізнесмена Ріната Ахметова і він під час боїв постраждав менше, ніж комбінат «Азовсталь». Окупаційна влада в Донецьку раніше заявляла, що завод відновлюватимуть. Ймовірно цим займатиметься саме компанія «ММК Ілліча», зареєстрована угрупованням «ДНР» у серпні 2022 року. Як повідомляють журналісти, наразі не було офіційних повідомлень про те, що угруповання передало маріупольський завод цій компанії, але відомо, що завод охороняє озброєна охорона під керівництвом родича Геремеєва.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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