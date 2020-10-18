ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов

ПриватБанк и Ощадбанк, которые в период за июль-сентябрь закрыли 251 отделение по всей Украине, заявили о массовых проверках своих клиентов. Отмечается, что все подозрительные финансовые операции будут тщательно контролироваться Госфинмониторингом. Это решение было принято после вступления в силу закона о финмониторинге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать Госфинмониторинг о подозрениях и предоставить обоснованные выводы.

Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию в Украине и с деньгами, полученными вследствие коррупции. Каждый банк должен разработать свои критерии проверки клиентов для определения сомнительных денежных переводов. Сам процесс мониторинга будет автоматизированным, и будет выполняться согласно требованиям международных стандартов, примерам зарубежных стран. С проблемой отмывания средств борются не только в Украине, и за рубежом это делают успешнее.

Закон о финмониторинге вступил в силу 28 апреля 2020 года. Под регулирование этого закона подпадают все банковские операции на сумму свыше 400 000 гривен. Банки должны удостовериться в происхождении этих средств, так как сумма немалая. Денежным переводам ниже этой суммы сейчас уделяется меньше внимания. Оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов, кредитов до 30 000 грн, все наличные переводы до 5000 гривен не считаются рискованными, и проверкам не подлежат.