Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината

Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината

Правительство Индии утвердило отделение в обособленную структуру нового металлургического комбината Nagarnar Steel Plant (NSP), который строится государственной железорудной компанией NMDC.

По словам министра по делам окружающей среды Пракаша Джавадекара, комбинат мощностью 3 млн т в год в штате Чхаттисгарх готов на 90%. Его строительство должно завершиться к марту 2021 г.

Согласно решению правительства NSP выделяется в отдельную структуру с тем же составов акционеров, что и у NMDC. В дальнейшем предприятие будет выставлено на продажу стратегическому инвестору.

Стартовая цена NSP составит 231,4 млрд рупий (3,15 млрд долл.). Это соответствует объему затрат на строительство предприятия. Сама NMDC вложила в проект 171,9 млрд рупий (2,34 млрд долл.). При этом, по данным индийских специалистов, строительство комбината продлилось на 3-4 года больше запланированного, а расходы превысили плановые показатели примерно на 50%.

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