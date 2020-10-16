В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия

Индийская компания Jindal Aluminium обратилась к правительству страны с призывом об отмене импортной пошлины на первичный алюминий, ставка которой составляет в настоящее время 8,25%.



Как отметил управляющий директор компании Прагун Джиндал Кхайтан, индийские производители алюминия продают свою продукцию в стране, ориентируясь на импортный паритет, с дополнительной премией в 4-5%.



Из-за этого, как заявляет Jindal Aluminium, увеличиваются затраты производителей алюминиевой продукции — листа, фольги, экструдированного профиля и т. д. Соответственно, снижается их конкурентоспособность по отношению к импорту из Китая и стран, с которыми Индия имеет соглашения о свободе торговли.



Поэтому Jindal Aluminium призывает правительство снять таможенную защиту с поставщиков первичного алюминия, которые отправляют до 50% своей продукции на экспорт, а вместо этого поддержать производителей продукции с более высокой добавленной стоимостью.



