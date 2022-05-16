Правительство Индии запретило экспорт пшеницы
Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Times of India.
Согласно сообщению, экспорт будет разрешен только в случае «поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив» до соответствующего решения.
В правительстве выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за роSSийского вторжения в Украину.
Там объяснили свое решение необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и нужд соседних и уязвимых стран.
Мировой продовольственный кризис
По прогнозам Всемирного банка, война в Украине приведет к «крупнейшему товарному шоку» с 1970-х годов. Быстро вырастут цены сразу ряда продуктов: от природного газа до пшеницы и хлопка.
В марте мировые цены на продовольственные товары резко выросли и достигли максимального исторического уровня.
В апреле индекс цен на продовольствие ФАО составил 158,5 пункта, что на 0,8% ниже, чем в марте. Хотя в месячном измерении он снизился, апрельский индекс был на 29,8% выше, чем годом ранее.