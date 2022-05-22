Доллар уходит в отрыв: сколько просят за валюту на "черном" рынке

В воскресенье, 22 мая, курс доллара на черном рынке продолжил свой рост и перешагнул отметку в 38 гривен.

Об этом свидетельствуют данные тематического портала "Курс Украины", информирует Апостроф.

Максимальная стоимость доллара на черном рынке в Украине была зафиксирована в 12:50 по киевскому времени - за $1 просили 38,71 грн.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени, курс американской валюты снизился почти на 50 копеек - до 38,19 грн/$.

Эксперты объясняют колебания курса доллара в Украине ажиотажем среди покупателей и воздействием валютных спекулянтов, которые заинтересованы в резких скачках на черном рынке.

Стоит также отметить, что 22 мая в столичных обменниках курс доллара достигал отметки в 38-40 гривен.


Богдан Соловьев, Апостроф

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