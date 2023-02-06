Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити з РФ нафтопродукти у каністрах

З російською нафтою можна в'їхати тільки якщо вона вже в паливному баку, інформує ZN.ua.

Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити з РФ нафтопродукти у каністрах
© Факти

У країнах Балтії та Фінляндії з 6 лютого запроваджено заборону на ввезення російських нафтопродуктів у каністрах, передає err.ee.

"Заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із Росії", - повідомила начальник відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Естонії Пірет Тінкус.

"У перелік заборонених товарів повинні бути також включені види палива, що використовуються для споживання в автотранспортних засобах. Підраховано, що сьогодні близько 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією, крім палива у стандартному паливному баку автомобіля, також перевозять 10-літрову каністру з паливом", - додала вона.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачокУ Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях УкраїниЦіни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях України
Ембарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринкомЕмбарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринком
"План Маршала" для України: в НБУ розповіли про рівень підготовки"План Маршала" для України: в НБУ розповіли про рівень підготовки
Євросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер ЛяєнЄвросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер Ляєн
Єврокомісія надасть на відбудову України мільярд євроЄврокомісія надасть на відбудову України мільярд євро
FT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для УкраїниFT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для України
До України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнанняДо України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнання
Уряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення УкраїниУряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення України
Уряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять роківУряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять років
Leroy Merlin може піти з ринку України — ЗМІLeroy Merlin може піти з ринку України — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости