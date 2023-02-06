Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити з РФ нафтопродукти у каністрах

У країнах Балтії та Фінляндії з 6 лютого запроваджено заборону на ввезення російських нафтопродуктів у каністрах, передає err.ee .

"Заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із Росії", - повідомила начальник відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Естонії Пірет Тінкус.

"У перелік заборонених товарів повинні бути також включені види палива, що використовуються для споживання в автотранспортних засобах. Підраховано, що сьогодні близько 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією, крім палива у стандартному паливному баку автомобіля, також перевозять 10-літрову каністру з паливом", - додала вона.