Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУ

По оперативным данным Национального банка, объем вкладов населения в украинских банках увеличился в сентябре на 2% — до 642 млрд грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: minfin.com.ua

Гривну несут, валюту забирают

По данным НБУ, в первый месяц осени депозитный портфель в гривне вырос на 1,8%, в валюте — на 2,3%.

Такая динамика валютных вкладов, вероятно, связана с ростом курса доллара в сентябре. Однако в долларовом эквиваленте объем валютных вкладов физлиц сократился на 0,6%.

Официальный курс гривны за прошлый месяц просел с 27,56 грн/$ на 1 сентября до 28,3 грн/$ на 1 октября.

В целом с начала года общий депозитный портфель населения во всех украинских банках вырос на:

18,4% – до 642,03 млрд грн (все депозиты);

17,2% – до 368,75 млрд грн (в национальной валюте);

20,1% – до 273,28 млрд грн (в инвалюте).

Месяцем раньше

Как писал «Минфин», в августе НБУ зафиксировал отток вкладов населения. Объем вкладов населения в августе уменьшился в абсолютных величинах на 3,25 млрд грн, или на 0,5%.

В национальной валюте «минус» составил 0,4%, в иностранной – 0,6%. Однако в долларовом эквиваленте валютные депозиты выросли за август на 0,2%.

За 2019 год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд грн.