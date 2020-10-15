Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУ

По оперативным данным Национального банка, объем вкладов населения в украинских банках увеличился в сентябре на 2% — до 642 млрд грн. Об этомсообщается на сайте регулятора.

Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУ
Фото: minfin.com.ua

Гривну несут, валюту забирают

По данным НБУ, в первый месяц осени депозитный портфель в гривне вырос на 1,8%, в валюте — на 2,3%.

Такая динамика валютных вкладов, вероятно, связана с ростом курса доллара в сентябре. Однако в долларовом эквиваленте объем валютных вкладов физлиц сократился на 0,6%.

Официальный курс гривны за прошлый месяц просел с 27,56 грн/$ на 1 сентября до 28,3 грн/$ на 1 октября.

В целом с начала года общий депозитный портфель населения во всех украинских банках вырос на:

  • 18,4% – до 642,03 млрд грн (все депозиты);
  • 17,2% – до 368,75 млрд грн (в национальной валюте);
  • 20,1% – до 273,28 млрд грн (в инвалюте).

Месяцем раньше

Как писал «Минфин», в августе НБУ зафиксировал отток вкладов населения. Объем вкладов населения в августе уменьшился в абсолютных величинах на 3,25 млрд грн, или на 0,5%.

В национальной валюте «минус» составил 0,4%, в иностранной – 0,6%. Однако в долларовом эквиваленте валютные депозиты выросли за август на 0,2%.

За 2019 год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
Банки закрыли 250 отделений за 3 кварталБанки закрыли 250 отделений за 3 квартал
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентябряНБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября
Какие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. СписокКакие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. Список
Украинцы стали придерживать валютуУкраинцы стали придерживать валюту
Банки-банкроты в августе получили 301 миллионБанки-банкроты в августе получили 301 миллион
Объем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУОбъем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУ
НБУ хочет, чтоб банки выдавали ипотечные кредиты под 5-7-9%НБУ хочет, чтоб банки выдавали ипотечные кредиты под 5-7-9%
В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — ШевченкоВ сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко
Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости