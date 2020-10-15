Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУ
По оперативным данным Национального банка, объем вкладов населения в украинских банках увеличился в сентябре на 2% — до 642 млрд грн. Об этом
Гривну несут, валюту забирают
По данным НБУ, в первый месяц осени депозитный портфель в гривне вырос на 1,8%, в валюте — на 2,3%.
Такая динамика валютных вкладов, вероятно, связана с ростом курса доллара в сентябре. Однако в долларовом эквиваленте объем валютных вкладов физлиц сократился на 0,6%.
Официальный курс гривны за прошлый месяц просел с 27,56 грн/$ на 1 сентября до 28,3 грн/$ на 1 октября.
В целом с начала года общий депозитный портфель населения во всех украинских банках вырос на:
- 18,4% – до 642,03 млрд грн (все депозиты);
- 17,2% – до 368,75 млрд грн (в национальной валюте);
- 20,1% – до 273,28 млрд грн (в инвалюте).
Месяцем раньше
Как писал «Минфин», в августе НБУ зафиксировал отток вкладов населения. Объем вкладов населения в августе уменьшился в абсолютных величинах на 3,25 млрд грн, или на 0,5%.
В национальной валюте «минус» составил 0,4%, в иностранной – 0,6%. Однако в долларовом эквиваленте валютные депозиты выросли за август на 0,2%.
За 2019 год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд грн.