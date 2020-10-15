За 9 месяцев транзит сжиженного газа через Украину сократился на 23%

За 9 месяцев транзит сжиженного газа через Украину сократился на 23%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в январе-сентябре 2020 г. сократился на 23%, до 412 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (536 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 21%, до 344 тыс. т, через украинские порты — на 31%, до 67,4 тыс. т.

Свыше 97% всего транзита пришлось на роSSийский СУГ: в январе-сентябре 2020 г. его транзит сократился на 20%, до 403 тыс. т.

Транзит роSSийского газа через порт Измаил в январе-сентябре составил 61,3 тыс. т, через Рени — 3,1 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2019 г., транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 31%.

Остальные 330 тыс. т роSSийского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 238 тыс. т — направлен в Польшу, еще 57,8 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).

МинПром по материалам enkorr

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