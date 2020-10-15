Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию

Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию

Повышение любых тарифов на электрическую энергию в Украине приведет к остановке химических предприятий, выпускающих минеральные удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны. Такое заявление сделал Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом варианте, будь то генерация, передача или распределение э/энергии. Это приведет к остановке основных мощностей химзаводом, которые выпускают минеральные удобрения. А это, в свою очередь, повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и т. д., вплоть до появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - отметил он.

По его словам, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%. "Предприятия балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - подчеркнул А.Голубов.

Он также высказал мнение, что постоянный рост тарифов на э/энергию связан с завышенными ценами на "зеленую" электроэнергию СЭС и ВЭС. "Государство не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал президент Союза химиков Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2%МВФ улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2%
РГК инвестирует 1 млн евро в проверку транспортировки водорода в газовой сети УкраиныРГК инвестирует 1 млн евро в проверку транспортировки водорода в газовой сети Украины
За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд доллЗа 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергиюФерросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
На выплаты медикам из-за COVID-19 выделили более 233 млн грн, - МинсоцполитикиНа выплаты медикам из-за COVID-19 выделили более 233 млн грн, - Минсоцполитики
Польша оштрафовала роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"Польша оштрафовала роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились до $ 26,5 млрдМеждународные резервы Украины в сентябре уменьшились до $ 26,5 млрд
Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины на 5,5%Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины на 5,5%
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифовСША хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
Из-за коронавируса европейский медиарынок потеряет 10 млрд евроИз-за коронавируса европейский медиарынок потеряет 10 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости