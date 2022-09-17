Податківці розповіли, які порушення допускають АЗС

Державна податкова служба (ДПС) України під час воєнного стану продовжує перевірку АЗС. У поточному році виявлено цілу низку порушень обороту палива.

Податківці розповіли, які порушення допускають АЗС

Зокрема, мережі АЗС найчастіше допускають такі порушення: завищення ціни, непідтвердження походження товару, непідтвердження розрахункових операцій через РРО, невидача розрахункового документа, порушення програмування палива, а також відсутність витратомірів-лічильників.

За перші 5 місяців 2022 року ДПС перевірила 387 АЗС. В результаті через необґрунтоване підвищення ціни на фірми наклали штраф у загальній сумі на 44,4 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні у травні 2022 року скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо, яке запровадили у травні 2021 року. Перед цим у березні скасували акциз на автомобільне паливо та з 20% до 7% знизили ПДВ на паливо. В результаті вдалося знизити ціни на автомобільне паливо та наповнити ринок в умовах війни з російськими окупантами.

Податківці розповіли, які порушення допускають АЗС

Але вже незабаром в Україні знову можуть запровадити акциз на пальне. Народні депутати Верховної Ради вже ухвалили за основу відповідний законопроект. Тепер його незабаром мають розглянути у другому читанні.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що в Україні може знизитись вартість бензину.


Максимов Віталій, Тудей





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