РоSSия решила возобновить поставки битума в Украину

8 октября 2020 года постановлением правительства РоSSийской Федерации разрешен вывоз нефтяного битума и битумных смесей из РоSSийской Федерации на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении Минэкономики РФ .



Запрет на поставки битума в Украину действовал с 1 июня 2019 года. В настоящее время поставки битума из РоSSийской Федерации на территорию Украины будут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития РоSSии.



Развитие экспорта битумных материалов роSSийских производителей в направлении Украины позволит обеспечить более эффективную загрузку производственных мощностей роSSийских производителей.



В сообщении также говорится, что разрешения на вывоз битумных материалов на территорию Украины будут предоставляться Минэкономразвития РоSSии с учетом потребностей внутреннего рынка РоSSийской Федерации в целях исключения дефицита битумных материалов.



