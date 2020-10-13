Горнодобывающие компании все чаще используют технологии дистанционного управления

Горнодобывающие компании все чаще используют технологии дистанционного управления

На фоне пандемии коронавирусной инфекции основные мировые производители промышленных машин для строительства и горнодобывающей отрасли начали активно разрабатывать и внедрять технологии дистанционного управления, пишет агентство Рейтер.

Игроки рынка стремятся защитить свою деятельность от возможных сбоев, и в этих условиях спрос на машины, которым не требуются непосредственного присутствия людей-операторов, резко вырос.

Так, продажи автономных технологий Caterpillar для горнодобывающих предприятий в этом году выросли на двузначный процентный показатель по сравнению с 2019 годом.

В январе на строительных площадках будет доступна технология дистанционного управления, которая позволяет пользователям управлять машинами на расстоянии нескольких километров.

Компания также работает с предприятиями космической отрасли над использованием спутниковых технологий, которые позволили бы оператору, находящемуся в США, удаленно управлять машинами на рабочих площадках, к примеру, в Африке или в других частях мира.

В горнодобывающей промышленности уже внедрены некоторые технологии для беспилотных самосвалов и дистанционного управления погрузочно-разгрузочными машинами. Но приостановка экономической деятельности по всему миру из-за COVID-19, а также недавние вспышки инфекции на угольных шахтах в Польше ускорили внедрение этих технологий.

Отмечается, что их разработка требует больших вложений. При этом пока неясно, сохранится ли спрос на автономные и удаленные технологии в мире после пандемии. В то же время в более долгосрочной перспективе существует риск того, что повышение производительности за счет новых технологий может снизить продажи нового оборудования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компанииУГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании
США окажут прямую финподдержку горнодобывающей компанииСША окажут прямую финподдержку горнодобывающей компании
Реестр крупных налогоплательщиков сократился на 254 компании — ГНСРеестр крупных налогоплательщиков сократился на 254 компании — ГНС
Пандемия заставляет компании развивать цифровизацию бизнеса. Исследование BCGПандемия заставляет компании развивать цифровизацию бизнеса. Исследование BCG
Финкомпании вывели из Великобритании 1,2 трлн долл. из-за рисков BrexitФинкомпании вывели из Великобритании 1,2 трлн долл. из-за рисков Brexit
Кадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисковКадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисков
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
IT-компании из Беларуси переносят деятельность в ЛатвиюIT-компании из Беларуси переносят деятельность в Латвию
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости