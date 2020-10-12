НБУ создаст платформу Sandbox для работы с финтех-компаниями

Национальный банк намерен создать платформу Sandbox, которая позволит финтех-компаниям под контролем регулятора создавать новые сервисы. Об этом сообщил замглавы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

НБУ создаст платформу Sandbox для работы с финтех-компаниями
Фото: crypto-street.com

Что это и зачем

«Для чего Sandbox создаются в мире и для чего мы хотим ее создать в Украине? Приведу пример. Приходит компания и говорит: «Мы хотим создать вот такой сервис». А этот сервис не описан в законодательстве. Sandbox нужен как раз для того, чтобы под контролем регулятора создавать такие сервисы.

Если они заработают, тогда под них прописывают нормативку. Если нет, значит, компании нужно подумать над ними еще», – рассказал Шабан.

Что нужно для реализации

Сейчас в Нацбанке оценивают, что нужно Украине и какие есть для этого IТ-платформы. Также понимают, какие изменения нужны будут в законе об НБУ, чтобы этот Sandbox имел право появиться.

Для запуска Sandbox уже даже есть дорожная карта и создан Экспертный совет по коммуникациям с инновационными компаниями.

Напомним

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