Нардеп Приходько подал иск к Нацбанку на 7 млн гривен

Экс-заместитель главы НБУ Приходько ранее подозревался в причастности к сомнительным сделкам Брокбизнесбанка и Аграрного фонда по ОВГЗ на 2 млрд грн.

Окружной админсуд г. Киева 29 сентября открыл производство в деле по иску бывшего заместителя главы НБУ Бориса Приходько, являющегося сейчас народным депутатом и входящего в группу "Доверие", к Национальному банку.

Об этом пишет Finbalance.

В своем иске Приходько просит суд обязать НБУ предоставить распорядительный акт (приказ) о внесении изменений в формулировки причин прекращения трудовых отношений с истцом на основаниях, определенных п.5 ч.1 ст. 36 КЗоТ Украины, внести соответствующую запись в трудовую книжку истца, а также взыскать в пользу истца с ответчика "материальный ущерб, нанесенный вследствие принятия неправомерных решений, в размере 6 959 999,99 грн".

16 сентября Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе НБУ на постановление Окружного админсуда г. Киева от 28.12.2015 и постановление Шестого апелляционного админсуда от 09.07.2020, которыми был признан противоправным и отменен приказ главы НБУ от 22.10.2014 об увольнении Бориса Приходько с должности заместителя главы НБУ по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти", п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины.

Напомним, Приходько пришел в НБУ на должность первого заместителя главы в декабре 2012 года. В марте 2014 года первым заместителем главы НБУ стал Владимир Кротюк, потому Бориса Приходько перевели на должность заместителя. Поэтому по формальным критериям он подпадает под увольнение по люстрации, только несоблюдение процедурных моментов стало причиной восстановлении его в должности.

31 июля 2014 года Приходько задержала Генпрокуратура. Следователи установили, что в феврале 2014 года Приходько вместе с председателем правления ОАО "Аграрный фонд" Александром Кирюковым и председателем наблюдательного совета Брокбизнесбанка Денисом Бугаем незаконно завладели денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" в размере более 2 миллиардов гривен. Суд арестовал его с возможностью выхода под залог 200 млн гривен.

В декабре 2014 года стало известно, что Приходько вышел из-под стражи. Официальной информации ГПУ не предоставляла.