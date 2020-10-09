Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.

Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.

Оператор газопровода "Северный поток 2", компания Nord Stream 2 AG, не комментирует решение антимонопольного регулятора Польши в отношении проекта, но заявляет, что он поспособствует повышению конкуренции на газовом рынке ЕС.

"Мы не комментируем решение польского антимонопольного ведомства, касающееся акционера и финансовых инвесторов проекта "Северный поток 2", — заявили журналистам в компании.

"Газопровод "Северный поток 2" нацелен на укрепление надежности поставок газа для всего энергетического рынка ЕС и будет способствовать развитию более ликвидного, взаимосвязанного и конкурентного газового рынка в Европе", — добавили в Nord Stream 2 AG.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 млрд долл. по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 мллн долл. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

"Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и его решением о штрафе и обязательно обжалует его.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.

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