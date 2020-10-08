Глава НБУ предлагает отменить налог на доходы по депозитам физлиц

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко предлагает отменить налог на доходы по депозитам физических лиц. Об этом он заявил в интервью zn.ua.

Фото:kirillshevchenko.com

Налог отменят?

«Одним из моих предложений этого года правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это предложение не нашло отклика. Причины абсолютно понятны», — рассказал глава НБУ.

По словам Шевченко, регулятор вернется к этому вопросу.

«В большинстве стран инвестиционных инструментов в арсенале физических лиц значительно больше, в Украине же это или депозиты, или ОВГЗ и точка. Еще есть недвижимость, которая не является инвестиционным инструментом, но выступает реальной альтернативой первым двум. Учитывая нынешнюю ситуацию хотел бы вернуть привлекательность такого инвестиционного инструмента, как депозиты. Дело в том, что когда у нас процентные ставки были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютными, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов», — пояснил глава НБУ.

Кроме этого, Шевченко подчеркнул, что поддерживает идею перезапуска фондового рынка в Украине, которую ранее озвучивал премьер-министр, из-за ограниченности финансовых инструментов.

Попытки отменить налог уже были

Налог на доход по депозитам населения существует с 2014 года.

В ноябре 2019 года в Верховной Раде депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену налога на доход по депозитам.

С аналогичной инициативой в декабре 2019 года выступил Совет Нацбанка. Он рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты по депозитам и увеличение суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ по 200 тыс. грн. до 500 тыс. грн.