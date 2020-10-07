Международные резервы в сентябре снизились до $26,5 миллиарда — НБУ
По состоянию на 1 октября 2020 года международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). Такие сведения
По предварительным данным, в сентябре они уменьшились на $2,5 млрд, или 8,7%, с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.
Факторы роста
В общем динамику резервов в течение сентября определяли такие факторы.
Операции правительства по управлению государственным долгом
|Проведенные операции
|Объем, $ млн
|Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга
|2 664,8
|Из них
|Обслуживание и погашение еврооблигаций (ОЗДП)
|2 211,7
|Выполнение обязательств перед МВФ
|417,4
|Выполнение других обязательств государства в иностранной валюте
|35,7
В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $445,0 млн (в эквиваленте), в том числе $111,9 млн — от размещения ОВГЗ.
Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке
Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, покупавших валюту для выплат по внешним долгам.
Для сглаживания колебаний в сторону обесценивания регулятор выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $231,5 млн. В случае избыточного предложения валюты Нацбанк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел $34,0 млн.
Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют
В сентябре их стоимость уменьшилась на $105,7 млн (в эквиваленте).
Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Предыдущие показатели
- По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составили $29 млрд в эквиваленте.
- По состоянию на 1 августа текущего года международные резервы Украины составляли $28,802 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%.
- Ранее НБУ заявил, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.