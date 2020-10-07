Международные резервы Украины в сентябре уменьшились до $ 26,5 млрд

Факторы такой динамики - плановые выплаты по внешнему долгу и необходимые интервенции по продаже валюты.

В сентябре международные резервы Украины снизились на 8,7%, до 26,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Национальный банк.

Ключевые факторы такой динамики - плановые выплаты по внешнему долгу и необходимые интервенции Нацбанка по продаже валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

"Украина прошла очередной период пиковых долговых выплат. Все внешние обязательства - как перед МВФ , так и перед другими иностранными кредиторами - были выполнены. Общая сумма по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте превысила $ 2,6 млрд", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что чистая продажа валюты на межбанковском валютном рынке составила почти $ 200 млн. Интервенции осуществлялись для сглаживания курсовых колебаний. Спрос на валюту со стороны бизнеса в сентябре увеличился и превысил предложение, поэтому понадобилось участие НБУ.

"Текущий уровень резервов является достаточным как для дальнейшего выполнения обязательств государства, так и для интервенций Национального банка по мере необходимости. Несмотря на прохождение периода пика долговой нагрузки, объем резервов остается выше, чем в начале года", - отметили в Нацбанке.

Также отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, международные резервы Украины в августе увеличились на 1% и превысили $ 29 млрд. Предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы. Всего в августе Нацбанк купил $ 460,5 млн. Интервенций по продаже валюты не проводили.