Рабочие испанского завода Alcoa начали бессрочную забастовку

Рабочие испанского завода Alcoa начали бессрочную забастовку

Более тысячи рабочих испанского алюминиевого завода San Ciprian компании Alcoa в воскресенье начали бессрочную забастовку в знак протеста против коллективного увольнения, которое затронет 534 сотрудника предприятия.

Решение было принято Alcoa после срыва переговоров по продаже предприятия.

Как сообщалось ранее, на завод претендовала британская Liberty House Group, решение должно было быть принято до 28 сентября.

Напомним, в минувшем году Alcoa продала два своих испанских завода – Aviles и La Coruna с совокупной производственной мощностью 93 и 87 тыс. тонн в год швейцарской группе Parter Capital.



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