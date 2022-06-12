В Украине вырос спрос на рабочие специальности: кого ищут работодатели, и сколько платят

Тенденции на рынке труда в Украине во время войны изменились. Спрос на юристов, официантов, педагогов среди работодателей снизился, тогда как "рабочие руки" становятся все более востребованными. Количество актуальных вакансий в сфере рабочих специальностей в июне увеличилось на 20%.

В Украине вырос спрос на рабочие специальности: кого ищут работодатели, и сколько платят

По данным портала grc.ua, работодатели чаще всего ищут монтажников, грузщиков, комплектовщиков и упаковщиков товаров, электриков и кабельщиков.

"Рабочие руки" нужны во всех регионах, но самый высокий спрос наблюдается во Львовской, Днепропетровской и Донецкой областях. Средняя зарплата в этой сфере составляет 13 700 грн.

В Украине вырос спрос на рабочие специальности: кого ищут работодатели, и сколько платят

Работодатели готовы взять на работу людей без опыта работы, либо с минимальным опытом. В военное время многие украинцы остались без работы, а рабочую специальность можно получить за короткое время.

Опыт от 3 до 6 лет требуется лишь в 4% актуальных вакансиях, а более опытные специалисты востребованы лишь в 2% вакансиях.

Чаще всего работодатели ищут монтажников - 14% от всех предложений на портале по поиску вакансий, вторыми по количеству предложений работы грузчики – 13%, а третью строчку занимают комплектовщики и упаковщики товаров – 10 % от всех актуальных вакансий.

При этом самые высокие зарплаты готовы платить слесарям и механикам – около 20,8 тыс. грн. Самые низкие зафиксированы в вакансиях на должность комплектовщика – около 10 тыс. грн.

Ранее сообщалось, какой заработок украинцам предлагают на выходные, и сколько платят.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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