АЗС начали заключать первые соглашения по поставкам топлива по нерегулируемым ценам: известна цена мелких оптовых закупок

Сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставкам топлива, цена которого больше не ограничиваются государственным регулированием. Одно из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива мелким оптом есть в распоряжении ZN.UA.

Как следует из документа, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, то они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование, на 50% и более.

В частности, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

Напомним, по состоянию на 17 мая, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС (с учетом предельных торговых наценок) не должна была превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр.

Постановлением Кабмина была предусмотрена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

В то же время премиальные марки горючего можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

Вечером, 17 мая, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо во избежание дефицита в условиях войны. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, ценовое регулирование решили упразднить после консультаций с операторами рынка, чтобы они могли насытить рынок необходимым ресурсом.

Если операторы будут злоупотреблять положением, против них будут применяться санкции.

"Будем мониторить ситуацию ежесуточно", - подчеркнула Свириденко.

Как писала ZN.UA, оживление рынка топлива ожидалось до конца мая, а для полного преодоления дефицита эксперты давали до двух месяцев. Об этом в комментарии ZN.UA о ситуации на рынке горючего в Украине рассказывал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

В то же время, 17 мая под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялась онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим. По итогам совещания участники рынка предоставили правительству определенные советы, суть которых в Кабмине решили не раскрывать. Но пообещали, что обсудят их с членами правительства.

Собственно, через несколько часов после совещания и появилось решение об отмене регулирования цен.