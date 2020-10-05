Почти половина кредитов в украинских банках - проблемные

В августе доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,07 п. п. до 48,05% по сравнению с июлем. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини .



По состоянию на 1 сентября общий объем выданных кредитов увеличился на 2,8 млрд гривен с 1,137 трлн гривен (на 1 июля) до 1,139 трлн гривен.



Из них неработающие кредиты составили 547,708 млрд гривен (+520 млн гривен к предыдущему месяцу).



Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в группах банков: в Приватбанке на 0,19 п.п. до 79,44%, в банках с частным капиталом – на 0,22 п.п. до 18,52%.



При этом в госбанках этот показатель вырос на 0,15 п.п. до 63,69%, в госбанках без Приватбанка – на 0,32 п.п. до 47,56%.



Доля не работающих кредитов у неплатежеспособных банков на 1 сентября составила 15,95%.