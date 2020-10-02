СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен

В схеме задействованы два инвестиционных фонда.

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили группу компаний, которые занимались махинациями на рынке ценных бумаг.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"Среди злоумышленников - профессиональные участники отрасли. Но это не помешало им выдавать фиктивные кредиты связанным предприятиям, выводить средства из оборота предприятий и легализовать доходы, полученные преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования установлено, что эта деятельность осуществлялась через два инвестиционных фонда. Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 29 сентября принято решение о запрете торговли ценными бумагами этих фондов.

Следствие продолжается. Проводятся мероприятия в отношении предприятий, которые воспользовались услугами преступников, чтобы возместить убытки, нанесенные государству.