СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен

В схеме задействованы два инвестиционных фонда.

СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили группу компаний, которые занимались махинациями на рынке ценных бумаг.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Среди злоумышленников - профессиональные участники отрасли. Но это не помешало им выдавать фиктивные кредиты связанным предприятиям, выводить средства из оборота предприятий и легализовать доходы, полученные преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования установлено, что эта деятельность осуществлялась через два инвестиционных фонда. Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 29 сентября принято решение о запрете торговли ценными бумагами этих фондов.

Следствие продолжается. Проводятся мероприятия в отношении предприятий, которые воспользовались услугами преступников, чтобы возместить убытки, нанесенные государству.

Ранее в сентябре СБУ уличила руководителей АО "Укрзализныця" в организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.

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