Крупнейший сбой за 15 лет. Токийская фондовая биржа остановила работу

Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейший сбой за 15 лет. Токийская фондовая биржа остановила работу
Фото: ukrinform.ua

Заявление биржи

«Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены», – говорится в сообщении биржи.

Причина

Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющая биржей.

Сроки возобновления торгов биржа пока не определила. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX.

Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.

Признаков взлома TSE не обнаружила.

Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.

Приостановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает издание. Настроения инвесторов снизятся еще и с учетом, что другие крупные рынки региона – Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея – ушли на осенние каникулы.

Напомним

Фондовый рынок Японии – третий в мире после США и Китая.
На TSE котируются акции 2167 компаний, общий ежедневный оборот которых за последний год составил в среднем $22 млрд

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