Крупнейший сбой за 15 лет. Токийская фондовая биржа остановила работу
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.
Заявление биржи
«Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены», – говорится в сообщении биржи.
Причина
Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющая биржей.
Сроки возобновления торгов биржа пока не определила. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX.
Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.
Признаков взлома TSE не обнаружила.
Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.
Приостановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает издание. Настроения инвесторов снизятся еще и с учетом, что другие крупные рынки региона – Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея – ушли на осенние каникулы.