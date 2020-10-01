Объем услуг небанков в первом полугодии упали от 9% до 20% — НБУ

В то же время объем привлеченных депозитов вырос на 12%, а факторинговые услуги - на 13%. Об этом сообщил регулятор рынка небанковских финансовых учреждений - Национальный банк Украины.

Объем услуг небанков в первом полугодии упали от 9% до 20% — НБУ
Фото: www.collector.ru

Данные статистической отчетности свидетельствуют, что коронакризис и спад экономической активности оказали существенное влияние на объемы кредитования небанками.

Рынок кредитных союзов

Кредитные союзы (КС) оказались наиболее уязвимыми к карантину среди других небанковских учреждений:

  • в марте 2020 года кредитные союзы были отнесены к учреждениям, которым на определенный период запрещено принимать клиентов. На законодательном уровне было введено ограничение по начислению штрафов и пени за просрочку возврата кредитов. Отсюда - ухудшение качества кредитного портфеля;
  • концентрация заемщиков КС на одной территории усилила негативные тенденции для некоторых из них, в частности для занимавшихся агрокредитованием;
  • наблюдалось общее снижение финансовой активности лиц старшего возраста, количество которых среди членов кредитных союзов весьма значительна;
  • неготовность КС к оказанию дистанционных услуг, причиной чего является ориентация на наличные расчеты и отсутствие электронных продуктов и услуг.

Объем предоставленных кредитов в первом полугодии уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Всего в Национальный банк подали отчетность 224 кредитных союза из 327.

Финансовые компании, ломбарды, лизингодатели

Рынок предоставления займов финансовыми компаниями в последние годы бурно рос - на 50 и более процентов в год. В первом полугодии он продемонстрировал снижение объемов показателей деятельности.

Объем предоставленных кредитов в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20%.

У лизинговых компаний и ломбардов объем оказанных услуг в первом полугодии 2020 года по сравнению со вторым полугодием прошлого года упал более чем на 20%.

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