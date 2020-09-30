Суд наложил арест на имущество черкасского Азота

Суд наложил арест на имущество черкасского Азота

Хозсуд Черкасской области удовлетворил заявление ЧАО "Азот" об обеспечении иска и наложил арест на имущество (основные средства цехов), которые являются предметом залога по договорам залога, заключенным в 2010-2012 годах со "Сбербанком". Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд запретил частным и государственным нотариусам, а также любым другим лицам совершать исполнительные надписи нотариуса на соответствующих договорах залога, а также запретил любым лицам совершать любые действия по обращению взыскания на соответствующие предметы залога.

Согласно судебным материалам ЧАО "Азот" отмечало, что получило от банка уведомление-требования от 30.07.2020 о возврате полной суммы задолженности по кредитному договору, в которых банк требовал в течение 30 дней погасить задолженность в размере 64,5 млн долл и 1, 4 млрд грн.

"Сбербанк" предупредил заявителя, что в случае невыполнения требования банк будет вынужден обратить взыскание на переданное в залог имущество путем совершения исполнительной надписи нотариуса.

Хозсуд Черкасской области также рассматривает дело по иску "Сбербанка" к ЧАО "Азот" о взыскании 2,63 млрд грн задолженности по договору об открытии кредитной линии.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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